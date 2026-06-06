El Parc Natural del Montsant (Tarragona) forma a 24 "buenos conocedores" del parque

Imagen del curso de formación en el Parc Natural del Montsant - GOVERN

TARRAGONA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parc Natural del Montsant (Tarragona) ha organizado la tercera edición de un curso de 100 horas incluido dentro del ciclo formativo de grado superior de Educación y Control Ambiental, en el que este año 24 personas han obtenido la acreditación de "buen conocedor" del parque.

Este tipo de formaciones no se organizaban desde 2019, que permiten a profesionales como educadores ambientales, monitores de actividades deportivas, guías y otros profesionales y empresas acreditar oficialmente que disponen de conocimientos específicos sobre los valores naturales, culturales y paisajísticas del parque.

La formación ha combinado clases teóricas en el Institut d'Horticultura de Reus con otras de carácter práctico en el mismo espacio natural, donde los alumnos han recibido formación sobre aspectos relacionados con el patrimonio natural y cultural de Montsant.