El Parc Subaquàtic del Port de Tarragona es el primero en España en disponer de una réplica en 3D

La experiencia inmersiva del Parc Subacuàtic del Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

BARCELONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parc Subaquàtic del Port de Tarragona es el primero en España en disponer de una réplica digital en 3D que permite documentar con precisión esta zona del fondo marino, informa la infraestructura en un comunicado este miércoles.

El trabajo ha sido realizado por el equipo del proyecto Thalassa patrimonio subacuático, formado por Albert Vim, Jordi Vilaplana, Alexis Campos, Youssef Bakali y Genaro Massot, que ha documentado los elementos más relevantes de este espacio submarino, situado a unos 24 metros de profundidad junto a la escollera.

"El complejo trabajo de fotogrametría realizado bajo el agua ha permitido escanear todos los elementos de interés del parque", afirman los impulsores.

De este registro se han extraído modelos 3D de alta precisión que incluyen 6 pecios --entre ellos la Dragonera, el Golf de Lleó y los Hermanos Aguado-- dos elementos artísticos sumergidos (un pesebre y un Belén de grandes dimensiones) y tres grandes anclas; también se ha realizado un mapeo detallado de una zona de gran interés biológico conocida como la Catedral.

Toda esta información se ha integrado en un mapa divulgativo que, mediante el uso de códigos QR, permite a los buceadores visualizar la morfología de los puntos de inmersión antes de entrar en el agua.