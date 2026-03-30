El Parc Taulí de Sabadell (Barcelona) crea un programa de parejas lingüísticas para aprender catalán

Pareja lingüística del Parc Taulí. - CCPST

BARCELONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (CCPST) de Sabadell (Barcelona) ha impulsado un programa de parejas lingüísticas para que los profesionales del centro aprendan catalán, informa en un comunicado de este lunes.

El programa, que comenzó el pasado noviembre, contempla un mínimo de 10 sesiones anuales de 1 hora para obtener el certificado de participación, que se reconoce como mérito en los procesos de selección, así como en los itinerarios de desarrollo profesional.

La iniciativa forma parte del Plan de Gestión Lingüística de la Generalitat, y ya cuenta con lista de espera para su segunda edición.