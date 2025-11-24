El Park Güell se suma por primera vez a la iluminación navideña de Barcelona en su centenario

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Park Güell de Barcelona se ha sumado este año a la iluminación navideña de la capital catalana, que se encendió oficialmente este sábado, coincidiendo con la celebración de su centenario este 2026.

Por primera vez, el parque ha sido decorado por Navidad, con diferentes ornamentos, luces y un árbol de 12 metros formado por diferentes abetos naturales como elemento central, así como otros árboles más pequeños colocados en los accesos, indica BSM en un comunicado.

Las luces serán encendidas cada día al anochecer, coincidiendo con el inicio de la segunda franja horaria exclusiva para los vecinos a las 18 horas, por lo que serán los que principalmente puedan disfrutar de la nueva ambientación.

Por otro lado, unos 300 alumnos de las escuelas cercanas acudirán al parque próximamente para realizar la ya tradicional 'penjada' de deseos en los abetos instalados en la zona de los Jardins d'Àustria.

Además, la Plaça de la Naturalesa acogerá también el tradicional concierto navideño de la Escola Baldiri Reixac, su acto de final de trimestre y de celebración de la Navidad en la escuela.