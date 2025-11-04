El Parlament aprobará este miércoles la proposición sobre el derecho a una buena administración

Archivo - Pleno del parlament de Catalunya durante una sesión de control al Govern de la Generalitat de Catalunya en el Parlament, a 9 de abril de 2025, en Barcelona (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament aprobará este miércoles la proposición de ley en relación con el derecho a una atención adecuada y a una buena administración, impulsada conjuntamente por PSC-Units, ERC y Comuns, que se tramita por el procedimiento exprés de lectura única.

La iniciativa, que llega al debate final con 24 enmiendas al articulado --21 de Junts y 3 del PP--, modifica preceptos de la ley y plantea prohibir expresamente la cita previa obligatoria, incorpora la obligación de la claridad del lenguaje administrativo e introduce el derecho de las personas a rectificar ante la administración para evitar sanciones por errores cometidos con buena fe.

También establece que los empleados públicos sólo serán responsables por acciones u omisiones hechas con culpa o negligencia grave y reconoce el derecho de las personas a no ser perjudicadas por errores administrativos, en concreto en relación con las prestaciones para necesidades básicas.

Además de la habitual sesión de control al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y a los consellers del Govern, el pleno hará el debate sobre la validación del decreto ley relativo a la condonación de los pagos indebidos a jóvenes extutelados.

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez, explicará el decreto, que establece que la Generalitat no exigirá la devolución de los importes que hasta el momento de la entrada en vigor del texto no se hayan satisfecho a las personas que sean o hayan percibido la prestación para jóvenes extutelados que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Es decir, a los jóvenes extutelados que perciban prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, la Renta Garantizada de Ciudadanía o alguno de sus complementos o que durante 2024 hayan percibido ingresos inferiores a dos veces el salario mínimo interprofesional.

TASA TURÍSTICA

El pleno también hará del debate de totalidad de la proposición de ley de modificación de la ley de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono, presentada por ERC.

La propuesta, que llega con enmiendas a la totalidad de Junts, PP y Vox, establece un incremento de la tasas turística que cambie en base a las diferentes realidades del sector en el conjunto de Catalunya y que, fuera de la ciudad de Barcelona, los establecimientos turísticos puedan aplicar dos tasas de importes diferentes en función de la temporada.

La propuesta establece que el 25% de la recaudación de la tasa se destine a políticas de vivienda y que el 75% restante se integre en el Fondo para el Fomento del Turismo; los porcentajes del fondo se tendrán que destinar a los municipios, que además podrán crear, por ordenanza municipal, un recargo sobre la tasa para destinarlo a políticas públicas.

Si la iniciativa supera el debate de totalidad, la propuesta se tramitará conjuntamente con el proyecto de ley procedente del decreto sobre la tasa turística, y en este caso la proposición de ERC tendría la consideración de documento de trabajo de la ponencia.

LEY DE LAS CÁMARAS

El orden del día también prevé el debate de totalidad de la proposición de ley de las cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación de Catalunya y del Consell General de les Cambres, presentada por PSC-Units, Junts, ERC y el PP y que superará el trámite porque llega al pleno sin enmiendas de retorno.

El texto, consensuado por las 13 cámaras de comercio de Catalunya, tiene como objetivo adaptar la normativa catalana a la ley básica estatal de cámaras de comercio de 2014 y actualiza la ley catalana de 2002.

La propuesta reconoce las cámaras como órganos consultivos, de representación y de colaboración con las administraciones que representan, promueven y defienden los intereses generales del comercio, la industria, la navegación y los servicios.

Además, regula el Consell General de les Cambres, refuerza sus funciones y establece un sistema doble de financiación para las cámaras y el Consell: el público, explicitado en los Presupuestos de la Generalitat, y el privado.

Finalmente no se hará en este pleno el debate final del proyecto de ley de adopción de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo, dado que Junts y PP han solicitado dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre la adecuación de la norma al Estatut y a la Constitución.