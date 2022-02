El Parlament aprueba que la reforma laboral no revierte "las agresiones" a los trabajadores

BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este jueves una moción de la CUP que asegura que la reforma laboral aprobada en el Congreso "no supone una reversión de las agresiones a la clase trabajadora sino que profundiza en ello", y también considera que su aprobación supone un incumplimiento de los programas electorales de los partidos que forman el Gobierno central --PSOE y Unidas Podemos--.

Este punto de la moción, que también critica que la reforma de las pensiones incumple estos programas electorales, ha salido adelante con los votos a favor de ERC, Junts y la CUP, el voto en contra del PSC, Vox, los comuns y Cs, y la abstención del PP.

El texto aprobado también critica que los fondos europeos se están gestionando por parte del Estado "con falta de transparencia y participación", e insta al Govern a pedirle al Gobierno central que permita a Catalunya decidir a qué destina estos fondos.

La portavoz de la CUP en el Parlament, Eulàlia Reguant, ha criticado la opacidad con la que considera que se están gestionando los fondos europeos, y ha asegurado que la reforma laboral está vinculada a los mismos, pero "no se ha derogado" porque la Unión Europea no habría aceptado una derogación total, según ella.

El diputado Jordi Munell (Junts) ha compartido la queja de la CUP sobre la transparencia en la gestión de los fondos por parte del Estado y ha deseado que llegue al Congreso, pero ha defendido la gestión de la Generalitat de los fondos Feder.

Ernest Maragall (ERC) ha lamentado que solo un 3% de los fondos europeos hayan llegado a las pymes, ha advertido del peligro "recentralizador" del Estado y ha defendido que es imprescindible que Catalunya decida sobre la gestión de estas ayudas.

EN CONTRA DE LOS EUROBONOS

El socialista Òscar Ordeig considera que no toca hablar de la reforma laboral en esta moción, ha lamentado que el texto esté en contra de los eurobonos, y también ha instado al Govern a "usar los espacios multilaterales" para hacer llegar sus propuestas al Gobierno central.

Para Antonio Gallego (Vox), las ayudas europeas van tarde y "han llegado a cuentagotas a las empresas", y ha apostado por una mayor colaboración público-privada, ya que considera que la administración pública no puede por si sola repartir y supervisar los fondos.

Joan Carles Gallego (comuns) ha explicado que votarán en contra del punto sobre la reforma laboral y de pensiones porque "contribuyen al descrédito institucional del Gobierno", también ha recriminado que la moción se oponga a los eurobonos, y ha afeado que sea un texto declarativo más que propositivo.

Por su parte, Joan García (Cs) ha sostenido que la gestión de los fondos Next Generation no se ha hecho de forma adecuada, ni desde el Gobierno ni desde Catalunya, y ha defendido que las ayudas deben ir a las empresas y a mejorar el modelo productivo, "a las personas, no a las cosas".

La diputada del PP Eva Parera ha dicho que coinciden en que los fondos son "demasiado acotados y restringidos" y cree que debería haber más participación de los municipios y más transparencia, pero ha lamentado que el texto se olvide del sector privado.