El Parlament autoriza al Govern a endeudarse durante la prórroga presupuestaria

Modifica la legislación de aguas e impulsa un proyecto para mitigar inundaciones en Salou

El pleno del Parlament ha aprobado este martes un decreto ley para autorizar al Govern a usar operaciones de endeudamiento mientras se mantenga la prórroga presupuestaria, hasta que se aprueben los Presupuestos catalanes de 2020, algo que han apoyado JxCat y ERC, mientras que Cs, los comuns y el PP se han abstenido y el PSC y la CUP han votado en contra.

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha defendido que la aprobación de este decreto ley es necesaria para "hacer frente a las necesidades financieras de la Generalitat" hasta que el Parlament apruebe los Presupuestos, algo que podría producirse a mediados de marzo como pronto.

Ha destacado que, pese a que se prevean aprobar estas cuentas, se debía impulsar este decreto y dotarlo de rango de ley porque se requiere para garantizar que la administración se encuentra en disposición de realizar las operaciones que correspondan, incluidas las de endeudamiento.

Aragonès ha asegurado que la no aprobación de este decreto ley llevaría a impagos: "Es imprescindible para garantizar el funcionamiento del día a día y para que decisiones que son muy importantes y que tienen un impacto en la ciudadanía no se vean truncadas".

DECRETO LEY

Además de autorizar a la Generalitat en operaciones de endeudamiento, el decreto ley autoriza al Institut Català de Finances (ICF) a endeudarse en 2020 sin superar los 4.000 millones, y al ente de abastecimiento de agua Ter-Llobregat a hacerlo hasta como máximo 374 millones --cifra que puede aumentar por pasivos financieros de la Generalitat de 2012--.

También incluye la autorización para aumentar la deuda de entidades como el Parc Científic de Barcelona y Fira 2000, y autoriza a la Generalitat a conceder su aval a operaciones de préstamo o anticipos reembolsables de la Administración General del Estado a entidades, y a Circuits de Catalunya ante el contrato con Formula One World Championship Limited (FOWC).

El decreto ley también autoriza a la Agència de l'Habitatge de Catalunya a prestar garantía durante 2020 hasta 42,5 millones a favor del ICF para otorgar préstamos para rehabilitar viviendas, entre otras operaciones que contempla este punto que ha aprobado la Cámara catalana.

DEBATE PRESUPUESTARIO

El diputado de JxCat Narcís Clara ha asegurado que este decreto ley es necesario e indispensable para que organismos de la Generalitat dispongan de los recursos necesarios hasta que no haya Presupuestos: "Las Cuentas van dirigidas a fortalecer el Estado del Bienestar en Catalunya, potenciar la economía, la educación y la promoción del talento", ha dicho.

El republicano Lluís Salvadó ha dicho que la fragmentación política dificulta que se aprueben presupuestos dentro de los plazos correspondientes, y que en Catalunya se suma que la situación sea "de todo menos normal", con líderes políticos y sociales en prisión; el presidente del Govern, Quim Torra, inhabilitado como diputado, y diputados investigados, ha dicho.

Desde Cs, José María Cano ha pedido no usar los recursos catalanes para financiar sus prioridades, y ha lamentado los tres años de prórroga presupuestaria, aunque ha justificado su abstención: "No han aportado nada bueno a los catalanes, han estado demasiado preocupados con sus temas. Pero no haremos electoralismo. Con las cosas del comer no se juega".

Alícia Romero (PSC) ha criticado que se pida el voto a la oposición cuando ha sido el Govern el que no ha llevado las cuentas a tiempo, y ha dicho que el discurso de Aragonès le ha recordado al que hizo en la misma situación el exvicepresidente encarcelado, Oriol Junqueras, ante el PSC respondió igual, mientras que los comuns no pueden decir lo mismo, ha destacado.

El diputado de los comuns Lucas Ferro ha criticado que el Govern no tenga ya aprobados los Presupuestos para 2020, que han pactado con los comuns: "Es una irresponsabilidad y es muy injusto para los catalanes, que merecen unos servicios públicos que funcionen. También lo es para los trabajadores públicos".

Maria Sirvent (CUP) ha acusado al Govern de querer endeudarse por haber asumido compromisos financieros en inversiones que son de dudoso interés general: "Como siempre, seguimos socializando las deudas", y ha cargado contra los comuns por apoyar las cuentas del Govern.

Santi Rodríguez (PP) ve "pasividad" del Govern por haber sido incapaz de aprobar unos Presupuestos después de un año y medio, y ha calificado de esperpéntico que cuando están cerca de aprobarlos se convoquen elecciones, tras lo que ha pedido a los comuns que apoyen la enmienda a la totalidad de los Presupuesto para que haya elecciones en abril.

LEGISLACIÓN DE AGUAS

En el mismo debate, el pleno también ha aprobado modificar la legislación en materia de aguas para repercutir las inversiones de la Agencia Catalana del Agua (ACA) a empresas y entes que puedan beneficiarse de estas inversiones, incluyendo los tipos de interés en esta repercusión.

Además, el pleno ha autorizado a la Conselleria de Vicepresidencia y a la de Territorio la tramitación de un proyecto para mitigar el riesgo de inundación del barrio de la Salut de Salou (Tarragona), especialmente el barranco de Barenys en situaciones de lluvia intensa.