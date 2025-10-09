El Parlament insta al Govern a excluir a Israel de eventos culturales y deportivos en Catalunya

Archivo - Votación en la sesión del pleno del Parlament de Catalunya. Foto de archivo - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha instado al Govern a hacer las gestiones necesarias para excluir al Estado de Israel de eventos culturales y deportivos internacionales que se produzcan en Catalunya y a nivel internacional "mientras persistan las vulneraciones graves de los derechos humanos y el derecho internacional en Palestina".

Se trata de una propuesta de los Comuns que ha salido adelante este jueves, en el marco del Debate de Política General (DPG), con los votos a favor de PSC-Units, ERC, Comuns y CUP, el voto en contra de PP, Vox y Aliança Catalana (AC) y la abstención de Junts.

Además, el Parlament ha condenado "el genocidio que el Estado de Israel está perpetrando en Gaza", que ha sido propuesto por los grupos de PSC, ERC, Comuns y la CUP con diferentes redactados, en los que también muestran apoyo a la misión civil de la Global Sumud Flotilla y condenan que el ejército Israelí detuviera a sus integrantes en aguas internacionales.

Sin embargo, no ha prosperado una propuesta del PP que exigía "a la organización terrorista de Hamás la liberación de todos los rehenes y el fin de las hostilidades iniciadas por los terroristas".

La Cámara catalana también ha rechazado una propuesta del PP que apoya el plan de paz en Gaza auspiciado por Estados Unidos, que "cuenta también con el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".