El Parlament pide bonificar las inscripciones a 'casals' y actividades de verano para 2027

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 22 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Illa comparece hoy en el Parlament para informar sobre los cambios en el Govern
El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 22 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Illa comparece hoy en el Parlament para informar sobre los cambios en el Govern - David Zorrakino - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 23 julio 2026 18:26
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BARCELONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves reclamar al Govern que estudie, junto a los municipios y a los agentes sociales, la posibilidad de establecer una bonificación universal para las inscripciones de los 'casals' y actividades de verano para 2027.

Es un punto de una moción de ERC que han apoyado PSC-Units, Junts, ERC, PP, Vox, Comuns y la CUP, mientras que Aliança Catalana ha votado en contra.

Se propone que sea una bonificación con una cuantía fija, dirigida a las inscripciones para niños y jóvenes de entre 1 y 17 años y que sea complementaria a las ayudas ya existentes para actividades de verano.

Otro punto de la moción aprobada insta a crear una línea de subvenciones para climatizar las instalaciones donde se llevan a cabo estas actividades frente a las altas temperaturas.

También ha salido adelante reclamar la gratuidad de los comedores escolares durante toda la etapa educativa y que estos sean reconocidos como parte del "derecho educativo" de los niños.

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