El Parlament pide bonificar las inscripciones a 'casals' y actividades de verano para 2027

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 22 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Illa comparece hoy en el Parlament para informar sobre los cambios en el Govern - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves reclamar al Govern que estudie, junto a los municipios y a los agentes sociales, la posibilidad de establecer una bonificación universal para las inscripciones de los 'casals' y actividades de verano para 2027.

Es un punto de una moción de ERC que han apoyado PSC-Units, Junts, ERC, PP, Vox, Comuns y la CUP, mientras que Aliança Catalana ha votado en contra.

Se propone que sea una bonificación con una cuantía fija, dirigida a las inscripciones para niños y jóvenes de entre 1 y 17 años y que sea complementaria a las ayudas ya existentes para actividades de verano.

Otro punto de la moción aprobada insta a crear una línea de subvenciones para climatizar las instalaciones donde se llevan a cabo estas actividades frente a las altas temperaturas.

También ha salido adelante reclamar la gratuidad de los comedores escolares durante toda la etapa educativa y que estos sean reconocidos como parte del "derecho educativo" de los niños.