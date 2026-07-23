El Parlament pide al Govern cumplir todos los mandatos de la Cámara "coincidan o no" con su programa

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 22 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este jueves instar al Govern a cumplir con todos los mandatos parlamentarios que se deriven de mociones y resoluciones aprobadas en la Cámara catalana, con independencia de que "coincidan o no" con su programa.

Este punto de una moción de Junts ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos salvo la abstención de Vox y Aliança Catalana (AC).

También ha prosperado, con la misma votación, la petición de que la Generalitat presente, antes del Debate de Política General (DPG) de 2026, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de todas las resoluciones del DPG de este año, identificando mandatos pendientes, las causas de su incumplimiento y el calendario previsto para su cumplimiento efectivo.