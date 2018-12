El Parlament rechaza cerrar el Diplocat y no abrir nuevas delegaciones en el extranjero

Publicado 13/12/2018 17:16:36 CET

El pleno del Parlament de este jueves ha rechazado una moción presentada por el PP que instaba al Govern a paralizar "de forma inmediata" el proceso de reapertura del Consejo de Diplomacia Pública de Catalunya (Diplocat) y a no abrir nuevas delegaciones de la Generalitat en el extranjero.

Con el voto en contra de JxCat, ERC, CatECP y la CUP, la Cámara ha rechazado la iniciativa popular, que pedía derogar los decretos de reapertura de delegaciones --en Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Italia y Francia-- y no inaugurar nuevas oficinas.

Cs y PP han apoyado el conjunto de la moción, mientras que el PSC-Units se ha abstenido en los puntos referentes al Diplocat y a la derogación de los decretos de reapertura de delegaciones, pero ha avalado el resto.

La Generalitat anunció a principios de noviembre que prevé abrir delegaciones en Austria, Suiza, Portugal, Suecia, Estonia, Croacia y Líbano, y una tercera fase de expansión para instalarse en América Latina y Asia, pero los populares querían "rectificar la errónea acción exterior llevada a cabo en los últimos años basada en el desprestigio".

El presidente del PP catalán y diputado del Parlament, Alejandro Fernández, que ha defendido la moción, ha considerado que la Generalitat no está respetando el límite competencial que tiene en acción exterior y que el Diplocat "no sólo no sirve para nada, sino que está siendo investigado por malversación de recursos".

Los populares proponían que el programa de exteriores del Govern destine todos sus recursos "exclusivamente" a promover el comercio exterior y a internacionalizar la economía, el turismo y la cultura, potenciando la red de oficinas comerciales y turísticas de la Generalitat.

La iniciativa también llamaba a romper relaciones "con sectores ultras de otros países de Europa y América" y a no contactar con estos sectores para que no estropeen la imagen de Catalunya, lo que ha valido las críticas de JxCat, ERC, PSC-Units y CatECP por el posible pacto del PP con Vox en Andalucía.