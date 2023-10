El Parlament rechaza la iniciativa para proteger como patrimonio el Mercat dels Ocells de la Rambla

Era una iniciativa legislativa popular que reunió 56.000 firmas

BARCELONA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha rechazado este miércoles tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para declarar el Mercat dels Ocells de la Rambla de Barcelona patrimonio cultural e inmaterial, que ha reunido más de 56.000 firmas en su apoyo en el último año.

La iniciativa ha decaído tras prosperar las enmiendas a la totalidad de PSC-Units y comuns, que han apoyado Junts y ERC, mientras que Cs, PP, Vox y la CUP han votado contra --y, por tanto, a favor de la tramitación--.

Las pajarerías, que dejaron de vender animales alrededor de 2010, conservan su estructura y ahora acogen distintos establecimientos comerciales; el Ayuntamiento instó a su desalojo alegando que las concesiones habían caducado.

Uno de los promotores de la ILC y miembro de la tercera generación de paradistas, Javier Cuenca, ha advertido a los diputados que el Mercat dels Ocells "desaparecerá" si la iniciativa no salía adelante, y con él se perderán el trabajo de generaciones y 100 empleos.

Tras fracasar la iniciativa, ha dedicado unas palabras a su padre, en el palco de invitados del hemiciclo: "Papá, te quiero. Lo siento mucho, lo siento muchísimo. Lo he intentado, no lo he conseguido. No sé si lo conseguiremos nunca, pero no dejaré de intentarlo".

Por su parte, el abogado Xavier Ruiz ha defendido que en esta votación estaba en juego el derecho a la participación política de la ciudadanía y ha asegurado que la iniciativa no buscaba recuperar la "venta de animales", prohibida por ley.

PSC Y COMUNS DEFIENDEN SUS ENMIENDAS

En el turno de defensa de la enmienda a la totalidad, Assumpta Escarp (PSC) ha asegurado que catalanes y barceloneses tienen por delante el "reto colectivo" de recuperar la Rambla, y ha argumentado que no puede protegerse un mercado que --ha dicho-- hace tiempo que ya no está.

Por su parte, David Cid (comuns) ha asegurado que es bueno que tradiciones como la venta de animales callejera desaparezcan, y ha añadido que en la transformación de la Rambla en curso puede discutirse cómo recordar "qué fue" el Mercat dels Ocells.

La diputada de Junts Titón Laïlla ha sostenido que la iniciativa afecta a competencias del Ayuntamiento de Barcelona, y ha expresado la voluntad de su grupo de "preservar la memoria" que impulsa esta ILP.

Pese a no haber presentado enmienda, Eugeni Villalbí (ERC) ha explicado que no son partidarios de la iniciativa porque constatan que el reconocimiento de patrimonio cultural sólo está previsto para el patrimonio festivo y porque "no se puede proteger una actividad que ya no existe", y ha destacado la necesidad de aprobar una ley de patrimonio cultural en Catalunya.

CS, VOX, PP Y CUP, A FAVOR DE TRAMITARLA

Desde la CUP, Dolors Sabater ha instado a los grupos a cambiar su voto y permitir que el Parlament pueda debatir sobre este tema, ya que se trata de una propuesta viene de la calle, ha dicho: "No puede ser que quede secuestrado por la historia de cadenas de errores que se han cometido durante muchos gobiernos municipales".

Marina Bravo (Cs) ha criticado las enmiendas de retorno de los socialistas y los comuns, que ha tachado de "interesadas y partidistas", tras mostrarse partidaria de escuchar a los impulsores de la ILP pese a considerar que la mejor forma de abordar estas cuestiones es desde una visión de conjunto.

En la misma línea se ha expresado Andrés Bello (Vox), que ha subrayado que su formación es partidaria de debatir todas las propuestas en la Cámara catalana y ha añadido que "la obligación" del Parlament es escuchar a los más de 50.000 firmantes de la ILP.

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, también ha reprochado a PSC y comuns sus enmiendas: "Están liquidando una actividad económica sin permitir el debate, de la que dependen 200 familias, por prejuicios ideológico sin sentido y solo porque no los controlan. Ustedes tal vez no son fascistas pero hacen de fascistas".