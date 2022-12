El Parlament rechaza una moción de Cs que lamenta la reforma del CP "en manos del PSOE y ERC"

BARCELONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha rechazado este jueves una moción de Cs que lamenta la reforma del Código Penal (CP) "en manos del PSOE y ERC", por la que se derogará el delito de sedición y se reformará el de malversación.

Esta iniciativa, que defiende que esta reforma ha sido utilizada "como arma de negociación entre el Gobierno de España y los partidos independentistas", ha decaído con los votos en contra de PSC-Units, ERC, Junts, CUP y comuns, y el voto favorable de Vox, Cs y PP.

Además, el texto insta al Govern a "disolver la autodenominada mesa de diálogo, opaca, oscura y sin ningún tipo de transparencia ni de rendición de cuentas a la ciudadanía", un punto que también ha sido rechazado por el hemiciclo, con los mismos votos.

En el debate, el diputado de Cs Nacho Martín Blanco ha asegurado que no es más asumible "lucrarse con dinero público para quebrantar las leyes, que hacerlo para construirse un chalet", y ha acusado al Gobierno de estar pervirtiendo el lenguaje y establecer que hay una corrupción buena y una mala, en sus palabras.

Ferran Pedret (PSC) ha afirmado que la moción de Cs parte de una premisa falsa, y ha subrayado que la reforma de la sedición "no supone la despenalización de ninguna forma de malversación", sino que distingue entre la apropiativa y la de desviación de dinero, y también ha defendido que la derogación de la sedición homologa a España a otras jurisdicciones europeas.

Sergio Macián (Vox) ha criticado que el Gobierno "ha precipitado los indultos, la derogación de la sedición y ahora devaluar también la malversación para que puedan rehabilitar a los casi 40 cargos de la Generalitat condenados por este delito", y ha acusado al PSOE de convertirse en el partido de la mentira, porque asegura que negaron que iban a hacer todas esas reformas.

La diputada de la CUP en el Parlament Dolors Sabater ha criticado que Cs con esta moción "la única cosa que hacen es aprovechar el debate en el Congreso de la reforma del CP para llenar el pleno de puntos demagógicos", y ha lamentado que la reforma del CP abre la puerta a que más acciones políticas puedan ser judicializadas, según ella.

El diputado de los comuns Marc Parés ha censurado que Cs niegue que hay un conflicto político en Catalunya, y ha reprochado a Junts que critiquen a Unidas Podemos (UP): "Si hoy los presos políticos no están en la prisión es por el trabajo de nuestro grupo parlamentario. Queremos que no haya nadie represaliado".

"PROCESISMO EN EL CONGRESO"

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha acusado a los socialistas de "hacer procesismo en el Congreso", algo que considera que va a tener como consecuencia un deterioro institucional y que se aprueben leyes conscientemente inconstitucionales.

El diputado no adjunto Antonio Gallego ha justificado su voto favorable porque "es repugnante que el Gobierno indulte a golpistas, aligere la sedición y la malversación, que facilite la corrupción, que legisle para beneficiar a socios y que el presidente se venda a los separatistas por un plato de lentejas".

Jordi Orobitg (ERC) ha defendido que la anterior reforma del CP "se hizo a medida del proceso del 9N, y lo que se está haciendo es revertir la situación que se creó a medida para atacar al independentismo", y también ha asegurado que la reforma no supone criminalizar el derecho a protesta porque se deroga la sedición.