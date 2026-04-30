El Parlament reclama acelerar "en coordinación con el Estado" el traspaso de la R1

Archivo - Votaciones durante un pleno en el Parlament de Cataluña, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). Meteocat ha activado para este jueves 12 de febrero el aviso rojo (con grado de peligro máximo de seis sobre seis) por fuertes rac - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha reclamado acelerar "en coordinación con el Estado, los trabajos administrativos, jurídicos y económicos necesarios para hacer efectivo el traspaso de la línea R1" de Rodaleis, e incorporar las necesidades específicas del Maresme.

Se trata de una moción de ERC, que ha salido adelante con los votos a favor de PSC-Units, ERC, Comuns, CUP y Aliança Catalana (AC), el voto en contra de PP y Vox, y la abstención de Junts.

Además, el texto reclama al Govern presentar en un máximo de 6 meses un plan de choque específico para "la mejora de la fiabilidad, seguridad y accesibilidad de la línea R1 en el Maresme".

También ha prosperado un punto que pide ejecutar en 6 meses un "plan de refuerzo inmediato" del transporte interurbano por carretera del Maresme, que incluya incrementos de frecuencias y capacidad en las líneas tensadas, refuerzos estructurales en caso de incidencia ferroviaria y garantía de oferta mínima en fines de semana y festivos.

La iniciativa de los republicanos defiende que el proyecto de pacificación de la N-II sea "financiado íntegramente por el Estado, en el marco de la encomienda de gestión, de manera que la Generalitat redacta y ejecuta las actuaciones".