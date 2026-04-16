El Parlament reconoce las aportaciones "a menudo invisibilizadas" del pueblo gitano en Catalunya

El presidente del Parlament, Josep Rull (c), durante un pleno en el Parlament de Catalunya, a 15 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha reconocido las aportaciones "a menudo invisibilizadas" del pueblo gitano en Catalunya en el ámbito cultural, pero también en el tejido social y económico, aportando riqueza, dinamismo y valor a la sociedad catalana.

En una declaración institucional con motivo del Día Internacional del Día Gitano el pasado 8 de abril, a la que se ha dado lectura este jueves en el pleno, se reconoce al pueblo gitano como "parte inseparable de la historia, del presente y del futuro" de Catalunya.

"Dignificar al pueblo gitano significa reconocerlo como sujeto activo en la construcción del país, como protagonista del progreso colectivo", recoge el texto.

Además, la declaración pone el foco en el hecho de que el pueblo gitano "ha sido históricamente objeto de persecución, discriminación y exclusión, también en Catalunya", generando desigualdades que todavía persisten, y reafirma su compromiso con el antigitanismo.

Por ello, el Parlament llama a los catalanes a combatir el antigitanismo y a reconocer, respetar y valorar las aportaciones del pueblo gitano, y concluye: "Esta cámara afirma con orgullo que Catalunya también es gitana. ¡Opre Roma!".