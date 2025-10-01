El Parlament valida ampliar el plazo para que las residencias acrediten poder tener plazas públicas

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha validado este miércoles el decreto ley del Govern sobre el proceso de acreditación de las entidades proveedoras de la red de servicios sociales, con el que las residencias y los servicios del ámbito social tendrán un año más para poder acreditarse y poder tener plazas públicas.

El decreto ley, que ha presentado la consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez, ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos salvo la abstención de Vox y CUP.

Con su validación, Martínez ha explicado que las entidades y empresas del ámbito social tendrán hasta octubre de 2026 para demostrar que cumplen con los estándares de calidad necesarios para tener plazas públicas financiadas por la Generalitat.

Así, quieren que la prórroga sirva para que dichas entidades adecúen sus instalaciones y garanticen la calidad que exige formar parte de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública.

En el decreto ley, la Generalitat reconoce que no es posible finalizar este proceso antes del 19 de octubre, fecha prevista en el texto de 2023, por el "elevado volumen de solicitudes de acreditación presentadas".

También inciden en la necesidad de ampliar el plazo por "la alta complejidad de las obras que muchas entidades deben llevar a cabo" para adaptar sus establecimientos a la normativa.