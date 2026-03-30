Parlem justifica su renuncia a la fusión con Avatel por la falta de información de sus negocios

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BARCELONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La operadora catalana Parlem Telecom ha justificado este lunes la renuncia a la fusión con Avatel al no haber podido "disponer de toda la información necesaria de sus negocios para valorar adecuadamente" la operación, cuatro días después de que la 'teleco' con sede en Madrid descartara la integración.

Según ha informado la catalana al BME Growth, el Consejo de Administración se reunió el pasado viernes para analizar los informes de la 'due diligence' elaborados por Garrigues, RSM y Abanca, con los que la dirección ha concluido que sin la información necesaria no era posible "dejar constancia de la creación de valor" que la operación debería suponer para sus accionistas.

Ante este escenario, el Consejo de Administración de Parlem ha encargado a su fundador y presidente ejecutivo, Ernest Pérez-Mas, la actualización del Plan de Negocio para los próximos tres años para "consolidar la compañía como el operador de referencia en Catalunya", que será presentada la semana que viene.

El pasado jueves, Avatel renunció a la integración de sus activos en Catalunya, Baleares y la Comunidad Valenciana con Parlem Telecom tras la negativa del principal accionista de la compañía catalana, Ernest Pérez-Mas, a votar a favor de los términos planteados por Avatel, poniendo fin a casi un año de negociaciones.

Este anuncio llegó un día después de que el consejero delegado de Parlem Telecom, Xavier Capellades Ramos, presentara su dimisión al Consejo de Administración de la compañía, dejando asimismo su asiento en este órgano de gobierno, por "motivos personales", por lo que Pérez-Mas retomó sus funciones ejecutivas.