Parlon apela a la "cultura de la autoprotección" tras la prueba de alertas a móviles en Barcelona

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha destacado que es importante promover la "cultura de la autoprotección en la ciudadanía" tras la prueba del sistema de alertas a los teléfonos móviles del área de Barcelona este lunes por la mañana, ha informado Protecció Civil en un comunicado.

Parlon ha destacado la importancia de hacer estas pruebas para promover la cultura de la autoprotección y "acostumbrarnos a que cuando recibimos un Es-alert, este nos da un mensaje de autoprotección y las instrucciones de cómo hemos de proceder en una situación de riesgo".

La consellera ha dicho que se trata de una herramienta muy útil desde el punto de vista de Protecció Civil porque permite el envío masivo de información clara y precisa y que la prueba de este lunes ha sido "la más grande" hasta el momento.

Parlon ha hecho una valoración positiva pues, hasta las 12.00 horas, más de 1.800 personas han respondido la encuesta de valoración y el 92% ha informado de que ha recibido el mensaje de alerta correctamente.

LA PRUEBA MÁS MASIVA

La de este lunes ha sido la última de las pruebas del sistema de alertas móviles de Protecció Civil, después de las realizadas en septiembre en el resto del territorio catalán.

Se trata de la prueba "más masiva" que Protecció Civil ha realizado hasta la fecha, ya que se ha hecho un único envío a una zona donde viven más de 5 millones de personas, mientras que en la prueba anterior se realizó a través de 3 envíos consecutivos.

Esta vez las alertas a móviles se han enviado a las 10 horas en las comarcas del Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental (Barcelona) y el seguimiento se ha hecho desde el Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (Cecat).

Desde allí han seguido la prueba la consellera, Núria Parlon; la delegada del Govern en Barcelona, Pilar Díaz; la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, y el director de los servicios territoriales de Interior, Albert Vilatarsana.

A causa de la alerta el teléfono 112 ha recibido 122 llamadas de personas que la habían recibido y que no sabían que se trataba de un simulacro.