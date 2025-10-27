Parlon explica en Amposta (Tarragona) el plan del Govern para reducir el riesgo de inundaciones

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, en una atención a medios en el Ayuntamiento de Amposta. - GOVERN

TARRAGONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, se ha reunido este lunes con el alcalde de Amposta (Tarragona), Adam Tomàs, donde ha explicado el plan del Govern anunciado la semana pasada para reducir el riesgo de inundaciones en la zona de Terres de L'Ebre y ha subrayado que en 2026 se creará un centro logístico para atender emergencias y alojar a personas afectadas.

En su vista al consistorio, Parlon también ha añadido que se mejorarán los sensores y las estaciones meteorológicas para anticipar riesgos, se planificarán cortes preventivos en la AP-7 y zonas de estacionamiento para evitar colapsos, y el Servei Català de Trànsit (SCT) reforzará avisos a conductores, con estrategias que serán compartidas para prevenir y paliar futuros episodios, informa el Govern en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Finalmente, Parlon ha agradecido al Ayuntamiento de la localidad tarraconense haber acogido a 700 personas durante los episodios de lluvias del 13 de octubre, así como su predisposición a establecer "estrategias compartidas" para disponer de herramientas para paliar futuros episodios.