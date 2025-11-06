Parlon prevé desactivar el Inuncat a las 14.00, tras un episodio de lluvias con afectación "leve"

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha anunciado que Protecció Civil prevé rebajar de alerta a prealerta el plan Inuncat, que quedará desactivado cerca de las 14.00 horas tras el episodio de lluvias intensas que ha afectado a gran parte de Catalunya desde la madrugada de este jueves, con una afectación generalizada que ha sido "leve".

Así lo ha explicado ante los medios en el Departamento este jueves, donde ha subrayado que la previsión meteorológica ha sido acertada ya que las precipitaciones han sido intensas, con fuerte viento y se han desplazado con rapidez sin tener "estaticidad", a excepción de la zona del prelitoral central, donde sí que las lluvias han sido más largas.

Concretamente, ha mencionado municipios como Sabadell y Caldes de Montbui (Barcelona), donde las lluvias han durado más tiempo y se han producido algunas incidencias, todas leves.

Además, ha hecho referencia a los avisos hidrológicos de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) por la crecida de ríos en diversos puntos a la altura de Ripollet, Montcada i Reixac o la zona del Besòs (Barcelona), pero ha añadido que la situación "poco a poco se normalizará".

NINGÚN RESCATE DE PERSONAS

Desde Bombers de la Generalitat, el inspector José Luis López ha explicado que el cuerpo ha intervenido en más de 300 actuaciones durante toda la mañana, la mayoría de ellas por inundaciones de plantas bajas y asistencias técnicas, pero todas de carácter leve.

Además, ha puesto en valor que no se ha realizado ninguna operación de rescate de personas en riesgo y ha augurado un día de "mucho trabajo" por incidencias en árboles, cableado eléctrico y otras afectaciones.

22.000 COCHES MENOS

La consellera ha explicado que el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha aportado un dato "relevante" en cuanto a la movilidad en las carreteras catalanas, ya que en las principales vías ha habido una reducción de unos 22.000 coches respecto al mismo día del año pasado.

Según Parlon, este hecho ha significado una "buena noticia" porque ha permitido que las lluvias no provocaran tantos colapsos en las carreteras, por lo que se han podido reducir también las probabilidades de accidentes de tráfico con una reducción de la movilidad que, para ella, se ha podido producir tras enviar la Es-Alert este miércoles por la noche.

De hecho, ha agradecido a la ciudadanía que se ha acogido al teletrabajo durante la mañana de este jueves para evitar desplazamientos: "La prevención y la precaución son el mejor mecanismo, la mejor herramienta que tenemos para proteger a las personas y debe ser un compromiso de toda la sociedad", ha concluido.