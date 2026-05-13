Parlon ve un "error humano" en la infiltración de Mossos en una asamblea docente y pide disculpas

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, junto con el director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, en la Comisión de Interior y Seguridad Pública de este miércoles - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha reconocido un "error humano" en la infiltración de dos agentes de paisano de la Unidad de Información de Mossos d'Esquadra en una asamblea docente en Barcelona la semana pasada, por lo que ha pedido disculpas por el impacto que ha tenido en los colectivos afectados.

Así lo ha expresado en la Comisión de Interior y Seguridad Pública en el Parlament junto con el director general de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, quien se ha sumado a reconocer este error en la "no oportunidad y en la ingenuidad" de la decisión, si bien no ha querido reconocer la mala fe ni una actitud antidemocrática en dicha decisión operativa.

En este sentido, Trapero ha recordado que prácticas como las de la semana pasada no se llevan a cabo para "investigar, ni criminalizar ni espiar", sino para prevenir riesgos y amenazas lo más acertadas posibles, y ha recordado que la figura de agente encubierto tiene una regulación legal y jurisprudencial ante casos de terrorismo o crimen organizado.

Tras estos hechos, Parlon ha abogado por reforzar los espacios de confianza entre el activismo social y el cuerpo de Mossos d'Esquadra: "Porque esta colaboración garantiza en primera instancia también que los espacios de protesta sean seguros", ha dicho.

La consellera también ha señalado que esta "maniobra operativa bien intencionada", pero mal ponderada, no debe eclipsar el trabajo de la policía catalana, a quien ha pedido defender y proteger tras asumir un riesgo reputacional de cara a la sociedad, así como para su salud psicosocial y laboral.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)