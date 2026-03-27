Parte de Barcelona el cuarto convoy humanitario para Ucrania con 8 generadores y 2 autobombas

Parte el último convoy humanitario de Bracelona hacia Ucrania - EUROPA PRESS

BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cuarto convoy humanitario del Ayuntamiento de Barcelona para Ucrania ha partido este viernes de la capital catalana con 8 generadores eléctricos, 2 camiones autobomba y equipamiento para personas con movilidad reducida.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, acompañado de varios representantes del consistorio y el jefe de Protección Civil y Bomberos de la ciudad, Sebastià Massagué, ha despedido a la comitiva por la mañana, a la que deseado suerte en su travesía.

Ha atribuido la acción al "puente humanitario" abierto entre Kiev y Barcelona y ha recordado que pese a que en estos momentos coincide con otros conflictos, la guerra de Ucrania hace años que dura, por lo que ha insistido en la solidaridad de la ciudad con el pueblo ucraniano.

"Mantendremos este apoyo y la ayuda humanitaria, que no es solo de las instituciones, sino también de la sociedad civil", ha afirmado el alcalde, que también ha reivindicado el compromiso del cuerpo de Bombers de Barcelona en este sentido.

Finalmente, ha abundado en su objetivo de visitar Ucrania durante el verano, aún a expensas de definir las fechas, para "expresar apoyo al alcalde de Kiev y al gobierno de (Volodimir) Zelenski".