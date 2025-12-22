Parte de un cuarto premio viaja de Badalona a una peña en Los Alejos (Albacete)

Javier, uno de los agraciados de una serie de un cuarto premio en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad en 2025 - EUROPA PRESS
BARCELONA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Administración de Lotería número 35 de Badalona (Barcelona) ha repartido esta mañana diez series el número 78.477, uno de los cuartos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, con una serie que ha viajado íntegramente hasta Albacete, en concreto, a la peña La Montera, en Los Alejos (Albacete).
Javier ha explicado en declaraciones a la prensa que compró una serie completa para la peña de su pueblo, donde cada año por las fiestas "se junta con un grupo de amigos".
"Todos los años yo me encargo de comprar los décimos, y este año ha tocado", ha explicado el agraciado, la primera vez que él gana un premio de Lotería de Navidad y que, además, gracias a su billete, ha repartido 20.000 euros para cada integrante de La Montera.