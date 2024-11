Patrick Boucheron "viaja" por 30 acontecimientos en el libro 'Fechas que hicieron historia'

"Los enemigos de la democracia y la transición ecológica son los mismos", dice

BARCELONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El historiador francés Patrick Boucheron acaba de publicar en España el ensayo divulgativo 'Fechas que hicieron historia' (Anagrama) en el que "viaja" por 30 acontecimientos históricos con el espíritu de una colección de relatos unidos por la noción de cómo se crea un suceso.

En una entrevista con Europa Press, ha asegurado que el libro parte de una serie documental para televisión, y ha asegurado que no se trata de un resumen de la historia, sino que trata más de cómo el concepto de acontecimiento "interpela a todo el mundo" ya sea en la esfera política, social o privada.

'Fechas que hicieron historia' recopila acontecimientos como el inicio de la Revolución Francesa, la liberación de Nelson Mandela, la destrucción de Pompeya, el juicio a Sócrates, la conquista de América, la independencia de Estados Unidos, la peste negra, la muerte de Alejandro Magno, la crucifixión de Jesús o la donación de Constantino.

Boucheron (París, 1965), que ha participado esta semana en un ciclo de conferencias en el Palau Macaya de la Fundación La Caixa, ha afirmado que son 30 formas diferentes de fechar un acontecimiento, ya que la liberación de Mandela se vivió en directo por televisión, pero que otras son más difíciles de hacerlo y forman más parte del mito como la fundación de Roma.

El historiador ha asegurado que el capítulo más experimental es el de la donación de Constantino, que ha calificado como "un bulo total que tardó 500 años en desmontarse", pero que sin embargo tuvo una gran influencia durante siglos, mientras que a otros como el del golpe de estado en Chile se ha acercado a través del cine documental.

'EL TIEMPO QUE NOS QUEDA'

En paralelo a este libro, Boucheron también ha publicado el pequeño ensayo 'El tiempo que nos queda' (Anagrama), en el que aborda el crecimiento de la ultraderecha y la crisis medioambiental, y con el que busca un "optimismo metodológico, ya que desesperarse no sirve de nada porque la historia no está escrita".

Ha explicado que la vuelta de Donald Trump a la presidencia norteamericana permite recordar que "los enemigos de la democracia y de la transición ecológica son los mismos, tienen los mismos promotores e intereses detrás", aunque también ha criticado la 'mística del colapso' que ve en las fuerzas progresistas.

Para Boucheron, el deber de un historiador con la juventud es transmitir que no es demasiado tarde, y ha considerado que para él la historia es no tanto lo que ha pasado sino "recordar qué es lo que queda por hacer", que para él es una noción que une 'Fechas que hicieron historia' con 'El tiempo que nos queda'.

LA HISTORIA "NO SE REPLICA"

Se ha mostrado contrario a creer que la historia se repite porque no cree que el auge de la extrema derecha actual sea "de la misma manera" que en la década de 1930, y ha parafraseado a Maquiavelo señalando que no se puede echar en cara el pasado ante cualquier cosa que no guste.

"No podemos decir que la historia se repite de la misma manera, no se replica, no es como una enfermedad que causa una reinfección, sino que es una enfermedad distinta", ha considerado Boucheron, quien ha precisado que ello no quiere decir que la historia no deba interpelar a la sociedad.

Ha abogado por sumergirse en el pasado para buscar formas de infundirse ánimo, que era el poder que emanaba de la Ilustración, y ha pedido "tomarse en serio" a los historiadores de la derecha que siguen a Trump por que se ceban con la cultura por el bastión de resistencia que supone.