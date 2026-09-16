La patronal metalúrgica de la Catalunya Central se incorpora a Pimec como nuevo socio colectivo

El presidente de la patronal metalúrgica de la Catalunya Central, Dídac Contreras, con el presidente de Pimec, Antoni Cañete - PIMEC

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La patronal metalúrgica de la Catalunya Central se ha incorporado a Pimec como nuevo socio colectivo para "reforzar la representación y la defensa de los intereses de las empresas del sector y establecer nuevas vías de colaboración".

La incorporación "refuerza la interlocución y el trabajo conjunto para trasladar las necesidades específicas" de las compañías del sector, ha informado este miércoles Pimec en un comunicado.

La colaboración pone el foco en los "retos de futuro" de la metalurgia, como la mejora de la competitividad y de la productividad, la captación y fidelización de talento y la transformación energética.