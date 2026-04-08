Pau Cusí gana el 28 Premi Roc Boronat por la novela 'Les entranyes'

Pau Cusí junto al delegado de ONCE en Catalunya, Enric Botí. - ONCE CATALUNYA

BARCELONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jurado del 28 Premi Roc Boronat de ONCE Catalunya ha reconocido a Pau Cusí por la novela 'Les entranyes', que publicará Univers el próximo septiembre, informa la entidad en un comunicado.

El galardón, dotado con 6.000 euros, se entregará la tarde de este miércoles en una gala que contará con el conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, y el director de la Institució de Lletres Catalanes, Eduard Escoffet, en la que se homenajeará a la escritora Najat El Hachmi.

De 'Les entranyes', el jurado ha destacado que se trata de una propuesta literaria "de alto riesgo estético y moral" que asume sin concesiones la incomodidad como forma de conocimiento, y que el autor busca confrontar el lector con los límites de la responsabilidad, del deseo y del propio relato.

En la novela, el narrador reconstruye los fragmentos más oscuros de una vida "marcada por la tragedia", la muerte de Ona, la chica con quien comenzaba a descubrir el deseo.

ESCRITORES CIEGOS

En la categoría exclusiva para escritores ciegos o con discapacidad visual grave, Santi Moese Ruiz ha ganado en el apartado de prosa con 'La darrera instrucció', con 900 euros de premio.

Se trata de una relato de ciencia-ficción intimista que destaca "por el uso del punto de vista no humano y la reflexión sobre la obsolescencia, la dependencia tecnológica y la conciencia artificial".