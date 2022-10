Pau Vallvé publica nuevo disco: "Un anhelo de volverse a encontrar, de pasarlo bien y cuidarse"

': )' reúne once canciones que destilan samba, vitalismo y hedonismo postpandémico

El músico y compositor catalán Pau Vallvé ha publicado este viernes su nuevo álbum, ': )', que reúne once canciones en las que predomina la samba, el vitalismo y el hedonismo postpandémico y que ha definido como plural y luminoso: "Es un anhelo de volverse a encontrar, de pasarlo bien y cuidarse".

En una entrevista con Europa Press, ha destacado que el álbum reivindica lo colectivo, el saber perdonar y disfrutar y el poner los cuidados, en todas sus formas, por delante: "Para los de la generación del 15M, al principio nos parecía muy bien poner los valores, principios y la política por delante, pero quizás se nos fue de las manos y hemos acabando siendo prisioneros de nuestras contradicciones".

Para Vallvé, este nuevo álbum supone un cambio de registro respecto al anterior, 'La vida és ara' (2020), mucho más íntimo, introspectivo y minimalista: "Si mis discos cambian es porque la vida también cambia. Con este, me he sacado todos los tapones que tenía, y me siento cómodo".

Ha recordado que siempre ha recurrido a la música como terapia y vía de escape, por lo que este último álbum, autoeditado, le ha supuesto un reto "porque hacer canciones felices no es tan fácil como parece" y porque considera que las melancólicas calan más en el público en comparación a las alegres con mensajes constructivos.

De las once pistas del disco, destacaría 'El més difícil que he fet mai', una samba tranquila y sencilla que rompe con la "típica imagen patética de la decadencia de la crisis de los 40", y con la que defiende que hay fortaleza en dudar, que avanzar supone cerrar puertas y con la que intenta entender con deportividad el paso del tiempo.

UNA GIRA CON "UNA BANDA POR TODO LO ALTO"

Para reforzar esa vitalidad y sentimiento de colectividad, varias canciones del álbum tienen una pista de fondo con gente hablando, así como altas dosis de palmas y gran variedad de instrumentos, algo que asegura que trasladará a sus directos, que tendrán "una banda por todo lo alto para que el público forme parte del bolo".

Aunque la gira del nuevo álbum empezará en 2023, Vallvé ha programado cinco conciertos para presentarlo este otoño y que le llevarán a subirse al escenario del Auditori de Girona el 19 de noviembre; al del Teatre l'Aliança del Poblenou de Barcelona los días 24 y 25 del mismo mes; al del Atlàntida de Vic (Barcelona) el 2 de diciembre y al del Teatre Metropol de Tarragona el día 16.

Preguntado por cómo ve el sector musical tras la pandemia, ha dicho que advierte un ego cada vez mayor por parte de los creadores, que se convierten en marcas y hacen que la música y la experiencia del espectador sea secundaria, y avisa de las consecuencias: "Con el auge de los populismos y con un capitalismo que obliga a que todo sea monetizable, si además la cultura contribuye a que el público no piense, vamos mal".

Vallvé ya publicó los avances 'Llevar-nos cada matí', 'Aquest cop sí', 'Berenar sopar', Això ja està' y 'Tu deixa't portar', que completan el disco junto con las otras seis que han salido a la luz este viernes: 'En positiu millor', 'Cançó ansiolítica #9', 'Ciutadella', 'El més difícil que he fet mai', 'Aquest any i mig' y 'Endavant'.