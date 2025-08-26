Paüls (Tarragona) y Sanaüja (Lleida), declarados 'zona catastrófica' tras los incendios de julio

Archivo - Efectivos de la UME trabajan en una zona afectada por el incendio, a 9 de julio de 2025, en Xerta (Tarragona). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

LLEIDA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha declarado "zonas afectadas por emergencia" a Sanaüja (Lleida) y Paüls (Tarragona) tras los incendios en estas localidades a principios de julio, y también ha incluido en la declaración las inundaciones el 13 y 22 de julio.

Así lo ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros, donde también ha acordado lo mismo para las emergencias ocurridas en 16 de las 17 comunidades autónomas --excepto País Vasco-- entre el 23 de junio y el 25 de agosto provocadas por 113 incendios y 5 territorios afectados por fuertes lluvias.

El incendio que se inició en Paüls quemó 3.321 hectáreas, afectó al Parc Nacional dels Ports, mientras que el incendio en Torrefeta i Florejacs (Lleida) quemó 5.577 hectáreas.

Este último incendio causó la muerte a dos agricultores de Agramunt (Lleida) de 32 y 45 años.

El 13 de julio dos personas fueron arrastradas por el río Foix en Cubelles (Barcelona), y el 22 de julio también hubo varias zonas de Catalunya afectadas por fuertes lluvias, sobre todo en la comarca del Vallès Occidental y la ciudad de Terrassa (Barcelona).