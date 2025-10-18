Pedret (PSC) cree que el plan migratorio de Feijóo es un "refrito desgarbado" de la extrema derecha

El portavoz del PSC en el Parlament, Ferran Pedret, interviene durante la primera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 7 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo de PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, ha dicho este sábado que el plan migratorio del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es una "especie de refrito desgarbado de las propuestas de la extrema derecha".

Lo ha dicho en una entrevista en Ràdio 4 recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que el acto de Feijóo en Barcelona este pasado martes fue una "ceremonia de rendición a Vox".

En este sentido, Pedret se ha preguntado si Feijóo piensa que comprar los marcos y propuestas de la extrema derecha le resultará rentable electoralmente: "Esto no funciona, lo que haces es alimentar al monstruo que se te está comiendo".

Preguntado por la financiación singular en Catalunya, Pedret ha pedido a los socios del partido que sean "conscientes de la enormidad del trabajo y la complejidad técnica y política" del diseño del proyecto.

"Aspiramos a tener una financiación justa para Catalunya porque esperamos que la financiación sirva para la mejora de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía y, por tanto, estamos en los acuerdos que suscribimos en su día", ha añadido.