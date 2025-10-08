Pedret (PSC) niega que Illa desnacionalice Catalunya y responde a Junts: "La nación no son ustedes"

El diputado del PSC, Ferran Pedret, durante la primera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 8 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

Pide apoyo para los Presupuestos y señala la necesidad de la financiación singular

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo de PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, ha criticado que Junts diga que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y su Govern desnacionalizan y españolizan a Catalunya, y ha replicado: "La nación no son ustedes. La nación somos todos. En segundo lugar, la nación no está en peligro. Sobre todo no está en peligro debido a que ustedes no gobiernen".

"Cuando usted dice que la nación está en peligro, que el catalán está en peligro y que nosotros desnacionalizamos, nos señala implícitamente como enemigos de la nación", ha dicho a Junts, en su turno de intervención durante el Debate de Política General (DPG) este miércoles en el Parlament.

Ha pedido que tomen nota de las consecuencias de acercarse a formaciones de extrema derecha "alguna formación que puede estar tensionada por la emergencia de estos nuevos fenómenos", en referencia implícita a Aliança Catalana, y ha asegurado que no es el PSC quien más coincide con PP y Vox en votaciones en el Parlament, sino Junts.

Al terminar su discurso, Pedret ha valorado que como conclusión positiva del debate se puede extraer el "consenso bastante amplio sobre la necesidad de confrontar los discursos de odio y las políticas de odio".

En este sentido, ha señalado a los grupos que critican la inmigración, y ha apuntado contra sus políticas: "Lo que somete a estrés a los servicios públicos no es que seamos más, ni siquiera que venga de más lejos la gente que está viniendo, sino las políticas que practica la derecha y la extrema derecha".

"CONTEXTO ECONÓMICO" PARA PRESUPUESTOS

Pedret ha celebrado el momento económico de Catalunya, y ha opinado que para aprovecharlo "sería bueno contar" tanto con una financiación justa para Catalunya, es decir, el acuerdo con ERC para la financiación singular, ha detallado, y unos nuevos Presupuestos, por lo que ha apelado a los grupos.

"Hay elementos más que suficientes de contexto que aconsejan aprovechar para realizar unos presupuestos. Entre otros, el contexto económico positivo que permite fijar estructuralmente unos recursos que al final no son para el Gobierno, sino para mejorar los servicios públicos", ha expresado.