Pedret (PSC) reprocha a Junts que practica "una oposición poco útil, estéril" para Catalunya

BARCELONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente del grupo de PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, ha reprochado a Junts que practica "una oposición poco útil, estéril" para Catalunya.
Lo ha dicho en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recogida por Europa Press este sábado, en la que ha dicho que la oposición de Junts "se parece mucho a la que practica el PP en el Congreso" aunque, dice, con un punto más de educación y contención, textualmente.
"Nos resulta incomprensible que Junts no haya entrado en el amplio consenso de país que es el Pacto Nacional por la Lengua", ha añadido, y ha comparado la actitud de Junts con la de ERC que, a su parecer, acompaña su crítica al Govern con propuestas y posibilidad de acuerdo.
Preguntado por la influencia que puede tener Aliança Catalana sobre Junts, ha afirmado que el partido "está inmerso en un proceso de reflexión estratégica que visto desde fuera da un cierto aspecto de desorientación", y ha criticado que en el combate contra la extrema derecha han echado de menos a Junts, en sus palabras.
PRESUPUESTOS
En referencia al proyecto para aprobar presupuestos de cara al 2026, ha destacado que quieren "unos buenos presupuestos y que estén lo antes posible, pero con el acento puesto en que haya un buen acuerdo".
Asimismo, ha asegurado que "sería una irresponsabilidad detener las políticas públicas que están poniéndose en marcha", en caso de no poder aprobar presupuestos y ha añadido que aunque no puedan aprobarse el Govern gobernará.
Preguntado por la aprobación de una financiación singular para Catalunya, ha explicado que no entenderían que "el conjunto de las formaciones políticas no dieran su aval a un nuevo modelo de financiación que todo el mundo ha diagnosticado que es necesario reformar".
Además, ha afirmado que el PP, en caso de oponerse al nuevo modelo de financiación, deberá "dar muchas explicaciones a los ciudadanos de donde gobiernan"