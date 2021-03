Pellicer (CUP) afea que Junts no les esté "devolviendo las propuestas" que les han trasladado

BARCELONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la CUP en el Parlament Xavier Pellicer ha afeado a Junts que no les esté "devolviendo las propuestas" que los anticapitalistas les han trasladado de cara a formar un nuevo Govern junto con ERC, y ha asegurado que llevan tres semanas esperando una respuesta a un documento con propuestas.

En una entrevista este lunes en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha sostenido que en Junts "no están suficientemente por la labor" en un momento de crisis social y sanitaria, y ha añadido que les gustaría conocer su estrategia y están abiertos a hablar con Junts, al igual que han hecho con ERC, con quien han logrado un preacuerdo.

Pellicer ha defendido que no quieren encontrarse en la misma situación que en la constitución del Parlament, cuando no se supo quién sería la candidata de Junts hasta el último momento: "Creemos que hubo una cierta voluntad de chantaje e imposición y de no querer llegar a acuerdos con el resto de fuerzas independentistas, pese a que se pida unidad estratégica".