Pellicer (CUP) dice que los Mossos tienen un "poder real y efectivo" de desestabilizar al Govern

Asegura que la CUP está dispuesta a negociar presupuestos pero no participará en un "espectáculo"

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la CUP en el Parlament Xavier Pellicer ha asegurado que los Mossos d'Esquadra tienen un "poder real y efectivo capaz de desestabilizar al Govern de turno", y que quererlo afrontar tiene consecuencias y costes y que, si no se hace, cada vez irá a más y será peor, ha dicho.

En una entrevista en 'El Nacional.cat' recogida por Europa Press este sábado, ha dicho que determinadas áreas del cuerpo de los Mossos están fuera de control político y que hay "agujeros negros porque no hay ningún tipo de posibilidad de fiscalización, de control político y ciudadano de las actuaciones".

Para Pellicer, existe una "absoluta impunidad y no hay una capacidad o una voluntad ni de generar garantías de no repetición ni de generar responsabilidades", ante lo que ha pedido replantear cómo se aborda el orden público.

Ha insistido en eliminar las bolas de foam, a las que se ha referido como arma de destrucción masiva, y también las pistolas taser "porque el nivel de lesividad o de riesgo de mortalidad es muy elevado".

Preguntado por qué proponen sustituir la Brimo y la Arro si se disuelven, ha respondido que en un "90% de los casos no habría ningún problema" porque, según él, gran parte de las movilizaciones que acaban en situaciones de enfrentamiento con la policía y violencia están provocadas por la propia actuación policial.

"PROPUESTAS CONCRETAS A SITUACIONES CONCRETAS"

"Vayamos a la raíz del problema, que es la necesidad de disolución, y después ya plantearemos otras propuestas concretas a situaciones concretas", ha dicho Pellicer, que ha añadido textualmente que es importante tener claro que una sociedad 100% segura no existe.

Preguntado por la negociación sobre los Presupuestos de la Generalitat de 2023, ha respondido que su formación no ha descartado sentarse a hablar de las cuentas pero que no participarán "en un espectáculo que no corresponde a la realidad".