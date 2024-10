Penas de hasta 26 años por asesinar a una enfermera en Girona en 2020 para robarle

La ataron y golpearon sin conseguir que les diera las claves de las cajas fuertes

GIRONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Girona ha condenado a penas de hasta 26 años de prisión a los acusados de asesinar a una enfermera en septiembre de 2020 durante un intento de robo en su casa de Girona, según la sentencia consultada por Europa Press.

En el auto, la Sección 4 ratifica el veredicto del jurado popular, que declaró culpables a los cuatro implicados en este crimen: se trata de los dos autores materiales de la muerte de la enfermera, que el día de autos accedieron a la casa de la víctima con la intención de robar, y de los dos ideólogos del robo, una compañera de la finada y el marido de ésta.

La sentencia considera probado que el 25 de septiembre de 2020, varias personas accedieron al domicilio de la podóloga con la intención de cometer un robo y la inmovilizaron "atándola de pies y manos, la arrastraron por el suelo y la tuvieron retenida con vida en su vivienda desde que entraron a ella, sobre las 18:25 horas, hasta un momento indeterminado anterior a las 19:03 horas, cuando marcharon del lugar".

En el auto, el tribunal añade que, pese a que le propinaron un fuerte golpe en el rostro, no lograron que la enfermera les proporcionara las claves para abrir las cajas fuertes.

NO QUERÍAN SER DESCUBIERTOS

Así las cosas, los acusados "ejercieron voluntariamente presión sobre su cuello" porque, aunque eran conscientes de que podían matarla, no querían que la víctima les delatara, dado que actuaron a cara descubierta y habían agendado una falsa cita médica para reunirse con ella por recomendación de la compañera de ésta.

"El que no se sepa quién fue el que de los dos apretó el cuello de la fallecida no implica que exista una duda sobre la autoría, puesto que esta comprende tanto al que fue el autor material de los hechos como al que no lo fue", recoge la sentencia.

SU COMPAÑERA, LA IDEÓLOGA

Sobre los ideológos, la sentencia confirma que la compañera de la enfermera le hizo una llamada por Whatsapp pocos días antes del crimen para decirle que había una persona que quería pedir una consulta de podología con ella, "con lo que conseguía que la víctima se confiara en esa persona desconocida, dado que su natural le llevaba a tratar en la consulta a personas que ya conocía previamente", ya que estaba ubicada en su domicilio.

Esta acusada llamó a su marido justo antes de iniciarse el robo y cuando terminó y tras la muerte de la podóloga eliminó de su teléfono móvil no sólo las múltiples llamadas que había hecho durante los días previos, sino también la aplicación de WhatsApp.

De las conversaciones que mantuvo el matrimonio en el interior de su vehículo, que fue microfonado por orden judicial, así como de otros indicios, se desprende que ella participó en el diseño del robo, aportando información sobre el patrimonio de la fallecida y concertando la cita de un falso cliente mediante Whatsapp, y que su esposo también participó.

Lo hicieron porque creían que la fallecía tenía mucho dinero, no sólo porque era una persona con pocos gastos, sino porque además de su trabajo en la Clínica Girona tenía la consulta privada de podología en su domicilio y, además, acumulaba bienes inmuebles de los que calcularon que obtenía "suculentas rentas".

PLAN DE ROBO CONFECCIONADO

"El Tribunal del Jurado ha justificado con suficiencia la existencia de un plan de robo confeccionado y perfeccionado por todos los acusados", asegura.

A uno de los autores materiales el tribunal lo condena a 25 años y 6 meses de prisión por un delito intentado de robo con violencia en casa habitada, un delito de detención ilegal y un delito de asesinato con alevosía y evitación del descubrimiento de delito; al otro, por los mismos delitos, le impone una pena de 26 años al aplicarle una agravante de reincidencia y ambos deberán indemnizar a la familia de la víctima con un total de 110.000 euros.

A los ideólogos los condena 5 años de prisión como autores de un delito intentado de robo con violencia en casa habitada y de detención ilegal, pero no por el asesinato, pues no se ha podido probar que estuvieran en el domicilio de la enfermera en el momento de su muerte.