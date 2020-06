Aragonès (ERC): la mesa de negociación es "la mejor manera de seguir avanzando"

Pide unidad independentista: "El adversario son aquellos que niegan la autodeterminación"

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Generalitat y dirigente de ERC, Pere Aragonès, ha defendido ante el Consell Nacional del partido volver ahora a la mesa Generalitat-Gobierno: "La mejor manera de seguir avanzando en nuestros objetivos es hacerlos sentarse de nuevo en la mesa de negociación".

En su discurso durante el Consell Nacional telemático de este sábado, también ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "A ERC no nos tendrá al lado, sino que nos tendrá de cara".

"De cara para hablar de las necesidades de hoy, de cara para negociar y reivindicar los derechos de nuestra ciudadanía, de cara para afrontar este diálogo y esta negociación, para defender el derecho a la independencia de nuestro país", ha añadido.

El también conseller de Economía ha dicho que habrá mesa de negociación con la Moncloa; que es la primera vez que Generalitat y Gobierno se sientan en igualdad para hablar del conflicto político, y que no lo desaprovecharán, "siendo conscientes de los recelos y las precauciones", pero también de que su obligación es intentarlo.

"No solo no nos olvidamos de que hay represión, no solo no nos olvidamos de los presos y exiliados, no solo teniendo claro que la independencia de Catalunya es lo mejor para este país, sino que además lo haremos todo para conseguirla", ha defendido.

Según él, sería una irresponsabilidad abandonar "la bandera del diálogo" y ha defendido que la base de la mesa de negociación no es la confianza ciega, sino la fuerza y voluntad popular de Catalunya que dio a ERC y al conjunto del independentismo el mandato para defenderlo.

INDEPENDENTISMO "EN PRÁCTICA"

Aragonès ha afirmado que confrontar, dialogar y negociar con quien piensa diferente es lo que da valor al diálogo y a la negociación, y que "ciertamente" algunas decisiones que deben tomar generan contradicciones.

"Quien no tiene contradicciones es quien no avanza, quien se mantiene en la pureza de la teoría es quien no la pone en práctica. Nosotros ponemos el independentismo en práctica", ha agregado.

Ha dicho que ERC es muy consciente de lo que es "la represión", y en este sentido ha recordado a los dirigentes republicanos Oriol Junqueras y Marta Rovira, por lo que rechaza que se pretenda dar lecciones a ERC de cómo actuar.

"NO ES MOMENTO DE REPROCHES"

El vicepresidente considera que el independentismo tiene que afrontar los meses que vienen como una oportunidad: "Abandonando los reproches, sabiendo que el adversario no es ERC ni otra formación política, sino que el adversario son aquellos que niegan el derecho a la autodeterminación".

"Algunos parecen dispuestos permanentemente a regalar esta fragilidad de dividir a aquellos que nos quieren callados. Y si hay alguien que lo quiere hacer dentro del independentismo, lo tenemos que decir. No es el momento de reproches. Es el momento de trabajar conjuntamente", ha agregado.

En este sentido ha insistido: "No tenemos que dejar que se imponga quien grite más, más fuerte, sea en los medios, en las redes sociales o donde sea. Sino quien haga las propuestas más útiles y hábiles para el país".