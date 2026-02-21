Pere Macias asegura que si el Govern gestionara Rodalies no se habría llegado al estado actual

El comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, ha asegurado que si la red de Rodalies fuera gestionada por la Generalitat, no se habría alcanzado el punto actual por la falta de mantenimiento, en una entrevista a Europa Press.

Macias ha recordado que con la Transición se traspasaron a Catalunya, Euskadi, Baleares y Comunidad Valenciana las redes de la antigua Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (Feve) y que, a pesar de los diferentes gobiernos que ha habido, "todos van como una seda" y que captan nuevos viajeros y tienen servicios normales.

"¿Cuál es el único que no ha progresado, que continúa siendo un desastre y que cada año pierde viajeros? Son los que han quedado en manos del Estado. Esto se puede constatar. Y están por cerrar, y están los trenes viejos y no va nada", ha dicho, en relación a los trenes de vía estrecha que mantuvo el Estado en el Cantábrico.

Ha explicado que esto debe ser "una constatación empírica" de que da resultado que la gestión de las redes ferroviarias se haga desde la proximidad.

"Una gestión centralista, la haga quien la haga, porque en el Estado español también ha habido alternancia política, pero la haya hecho quien la haya hecho, esto continúa siendo un desastre y un fracaso", ha afirmado.

Por todo ello, ha dicho que se puede concluir que "la situación actual, si hubiese habido traspasos y gestión de proximidad, no se vería".

CULTURA DE MANTENIMIENTO

Macias ha explicado que la prioridad de la Generalitat es que, una vez se complete el traspaso de la R1 de Rodalies --la primera línea que asumirá la nueva empresa Rodalies de Catalunya-- es que "se note desde el primer día que hay una cultura de mantenimiento".

Esta cultura de mantenimiento quiere decir que "se revisan sistemáticamente todos los elementos y que hay una cultura de mantenimiento predictivo".

Ha añadido que, con el traspaso, también se notará que "las decisiones se tomarán desde aquí, todas", y ha puesto como ejemplo que la empresa que tiene que arreglar los ascensores de las estaciones cuando se estropean se contratará desde Catalunya y, ha añadido, no se hará un concurso desde Madrid.

Macias también ha puesto como ejemplo que el Govern se preocupará para que "cada año haya promociones de maquinistas para que los nuevos maquinistas sean personas residentes en Catalunya, que no sea gente que se tenga que ir", con el objetivo de que el porcentaje de rotación sea similar al de FGC, que se sitúa en el 1% anual.

FUTURO

Sobre el futuro de la red ferroviaria catalana, Macias ha dicho que hasta 2030 los esfuerzos se centrarán en el mantenimiento y adecuación de la infraestructura actual para revertir la situación actual, pero que más allá se debe pensar en ampliarla.

Entre los proyectos que ha dicho que se deberán plantear están un 'Eix Transversal ferroviario', que una Girona y Lleida sin pasar por Barcelona, y la línea orbital, que una Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú (Barcelona).