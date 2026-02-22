Pere Macias lamenta la "fenomenal descapitalización humana" del tren convencional por el AVE

El comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, ha lamentado la "fenomenal descapitalización humana" que sufrió el ferrocarril convencional por la apuesta de los diferentes gobiernos por la alta velocidad, en una entrevista a Europa Press.

Macias ha criticado la "política ferroviaria errónea" que siguieron varios gobiernos, que ha dicho que decidieron que solo tendría sentido y futuro la alta velocidad para conectar Madrid con las capitales de provincia.

"¿Esto qué quiere decir? Que todo el mundo ferroviario, desde los maquinistas, desde los factores, desde la gente de las estaciones hasta los ingenieros, las ingenieras; todos, todos, todos dijeron: hombre, ¿mi futuro profesional dónde está? En la alta velocidad", ha dicho.

Ha lamentado que "todo el mundo huyó, es normal, las personas van donde tienen futuro", y ha dicho que este fenómeno aún se está produciendo.

Macias también ha afeado la "descapitalización presupuestaria" que sufrió el ferrocarril convencional y ha recordado datos de la Airef en los que se señalan que, en 2014, se destinaron 273 millones al ferrocarril convencional en toda España, el 11% de la inversión total ese año.

"Ha habido una política absolutamente equivocada, de arriba a abajo", ha afirmado, y ha contrapuesto las cifras de 2014 con la inversión de 600 millones que se realizó en 2025 solo en Catalunya.

IMPACTO EN CATALUNYA

El comisionado ha explicado que estas políticas inversoras han impactado más en la red de Rodalies que en las Cercanías de Madrid, porque en la década de 1990 el Gobierno liderado por Felipe González realizó una "inversión muy grande en las Cercanías de Madrid y muy pequeña en Barcelona".

"Por tanto, en Madrid llevaban 10 años que se había renovado todo y aquí no, aquí no se hizo prácticamente nada; por tanto, el efecto de esta descapitalización en Madrid ha sido menor porque todo era más nuevo", ha explicado.

RELACIÓN RENFE-ADIF

Preguntado por la relación entre Renfe y Adif, Macias ha recordado que la separación entre ambas se hizo por imposición de la Unión Europea, pero que en otros países como Francia o Alemania, "han hecho ver que hacían, pero no han hecho" esta división.

Ha dicho que la separación entre ambas empresas públicas está "cada vez más cuestionada", ya que genera problemas en el servicio ferroviario.

El comisionado ha señalado que, en la actualidad, hay un debate técnico y político abierto sobre ello: "Yo creo que en los próximos años pueden pasar cosas, porque se ve que ese no es un modelo que genera conflictos".