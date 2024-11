La periodista Nuria Vázquez debuta en poesía para explicar su proceso de reconstrucción personal

Publica 'El mar cicatriza' ilustrado por su hermana ('Livingmurs') y con Lorca como referente

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

La periodista Nuria Vázquez Chimeno debuta en poesía con 'El mar cicatriza' (Loto azul), donde explica su proceso de reconstrucción personal y apoyada en las ilustraciones de su hermana Mercè: "Este libro no nació para ser publicado, sino como parte de una terapia en la que necesitaba parar, escucharme y soltar", explica a Europa Press.

Vázquez cambia de registro respecto a sus tres libros anteriores, donde novelaba o narraba en primera persona su experiencia como cronista de sucesos: en su primera incursión en la poesía cuenta con el prólogo del periodista Jordi Benavente, que destaca la resistencia de la autora o "resiliencia, lo llaman ahora"m t ella compara su vivencia con piezas de porcelana rotas en mil pedazos unidas con resina de oro, un 'kintsugi'.

Explica que siempre ha leído mucha poesía de clásicos, modernos y contemporáneos, a la que ha recurrido como refugio, pero hasta ahora no se había atrevido a escribirla, y se declara devota de Federico García Lorca.

"Lorca es uno de mis referentes más claros; no sólo su poesía, sino también su teatro. Me fascina cómo supo tratar las temáticas que trataba en una época como la que vivió. Fue un maestro describiendo la España rural y precursor de la denuncia del estatus que le tocaba asumir a la mujer española: la culpa, el autocastigo, el luto eterno", dice la escritora, que presentará su libro este viernes a las 19.00 en la librería Barra/Llibre de Barcelona.

Confiesa que siempre es más fácil hablar de los demás, algo a lo que estaba acostumbrada como periodista: "Eres tú quien accede a los sentimientos ajenos, y no los demás los que pueden ver los tuyos. Por eso este libro es el que más respeto me da publicar, el más personal, aunque por otro lado también es liberador mostrar una faceta que siempre había mantenido un poco al margen".

ILUSTRACIONES

Trabajar junto a su hermana, la pintora Mercè V. Chimeno ('Livingmurs'), que ha ilustrado el libro, le hace mucha ilusión; de hecho ella es el motor, pues tuvo la idea en el momento en que la autora más lo necesitaba, y sus ilustraciones se basan sobre todo en los textos de la autora, pero también en las charlas que ambas han mantenido.

"Lo que más admiro es la capacidad que tiene de ir más allá en mi propia intimidad: yo puedo escribir un poema sobre un estado de calma, y ella capta el trasfondo del agotamiento de la tormenta previa y lo dibuja a través de un barco varado y roto por todas partes", afirma.

EL MAR

Vázquez participa en el debate sobre si la poesía abre o cierra heridas: "Las abre en cuanto te sientas a escribir y la cierra en cuanto acabas. La alusión al mar es porque es mi hábitat, soy de las que se bañan en febrero y, cuanto más me adentro y me alejo de la orilla, más en calma me encuentro".

Y concluye: "También el mar es donde nos hacían meternos de pequeños para cicatrizar nuestras heridas".