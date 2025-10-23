El periodista Salvador Aragonés reúne en un libro 70 de sus artículos en Aleteia

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El periodista catalán Salvador Aragonés Vidal ha reunido en un libro 70 de los artículos que ha ido publicando en el portal internacional católico Aleteia, "publicado en Roma pero no oficial", ha dicho.

'Mis artículos en Aleteia' ha sido presentado por el también periodista Daniel Arasa, que ha definido el libro como un reflejo de su reflexión sobre política y sociedad internacional, aunque también aborda otros temas.

Los artículos están fechados desde finales de la década de 2010 hasta principios de los años 2020.

Aragonés ha explicado que, al recibir la propuesta de colaborar en Aleteia, le ilusionó la proyección del portal (que se publica en grandes idiomas de todo el mundo) y también escribir de geopolítica.

LA POLÍTICA INTERNACIONAL

Ha recordado que, desde su corresponsalía para Europa Press en Roma (1969-78), se interesó para siempre por la política internacional.

También estando en Roma, Pablo VI se abrió a los países del Este (la Ostpolitik), y eso inclinó a Aragonés concretamente por las relaciones de la Iglesia con los países comunistas: "Me especialicé en esto".

En muchos artículos del libro que ahora publica, el autor reflexiona sobre esos temas internacionales, pero ya en el siglo XXI.

OBJETIVIDAD Y ANÁLISIS

Daniel Arasa ha destacado que Aragonés ha trabajado toda su vida en el periodismo de agencia (en Europa Press, donde estuvieron juntos durante décadas) y que en estos artículos va más allá de la neutralidad del teletipo.

Aragonés ha replicado que, aun así, ha ido escribiendo en Aleteia con intención de analizar más que de opinar.

ESCRIBE SUS MEMORIAS

También ha dicho que está escribiendo sus memorias y prevé acabarlas en 2026: "En verano estarán a punto".

Es autor de otros 5 libros: 'La Revolución de Septiembre y el 'Diario de Reus' (1969), 'El silencio de las campanas' (2007), 'Apuntes de redacción periodística y análisis de las fuentes' (2011), 'Periodismo. Cómo utilizar los géneros, las fuentes y los rumores' (2011) y 'Los papas, Italia, el comunismo y el diario de Vaticano' (2012).