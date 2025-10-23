Las pernoctaciones hoteleras en Catalunya disminuyen un 0,2% en septiembre

Archivo - Varios turistas con maletas en el centro de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Catalunya en septiembre empeoran y descienden un 0,2% en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 6.633.863 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del tercero mejor dato de pernoctaciones en un mes de septiembre en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 3,87% más de turistas en septiembre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 2.232.441 viajeros y, por nacionalidad, 712.983 eran residentes en España, el 31,94%, mientras que 1.519.458 (68,06%) fueron extranjeros.

Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 3,2% y los extranjeros aumentaron un 4,2%.

Del total de pernoctaciones en Catalunya, 1.510.483 las realizaron residentes en España (un 22,77%), mientras que 5.123.380 (77,23%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 128,58 euros, lo que representa una bajada del 3% interanual y, en general, los precios bajaron un -0,04% respecto al año anterior en Catalunya.

En total, en Catalunya se alcanzó en septiembre una ocupación del 65,11% y el sector hotelero empleó a 48.383 personas (un incremento del 4,1% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 81,44%, seguida de Canarias (74,06%) y País Vasco (70,21%), mientras que en el lado contrario se situaron Extremadura, (42,18%), Castilla - La Mancha (45,03%) y Aragón (47,41%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (24,39%) en septiembre junto a Catalunya (16,83%) y Andalucía (15,67%).