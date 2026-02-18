Pharmacelera levanta 6 millones para expandirse en EE.UU. y desarrollar su plataforma

El equipo de Pharmacelera. - PHARMACELERA

BARCELONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa especializada en mecánica cuántica e inteligencia artificial (IA) para descubrir medicamentos Pharmacelera ha cerrado una ronda de inversión de seis millones de euros para acelerar la expansión en Estados Unidos y aumentar la capacidad de su plataforma, informa en un comunicado este miércoles.

La ronda de inversión ha sido liderada por el gestor de fondos de inversión Heran Partners, con la participación de Clave Capital, Inveready y Bio&Tech Smart Capital.

Pharmacelera usa estas tecnologías para hallar moléculas candidatas nuevas y diversas en el conocido como 'exaSpace', "el vasto universo aún por descubrir de billones de moléculas".

El consejero delegado de la empresa, Enric Gibert, ha explicado que la empresa usa la IA con simulaciones basadas en la cuántica "para encontrar candidatos a fármacos muy novedosos que son hasta 10 veces mejores, utilizando un proceso que es hasta 75.000 veces más rápido".

La empresa ha sido acelerada por el programa The Collider de la Barcelona Mobile World Capital (MWCapital) y tiene la sede en el Parc Científic de Barcelona (PCB-UB).