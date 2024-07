Piden 21 años para el acusado de estrangular y violar a dos mujeres en el Vallès Oriental (Barcelona)

El procesado usó la técnica del mataleón para agredirlas sexualmente



BARCELONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El acusado de estrangular y violar a dos mujeres en poblaciones de la comarca del Vallès Oriental (Barcelona) se enfrenta a 21 años de prisión en el juicio que ha arrancado este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona.

En la primera sesión del juicio, que finalizará el martes con la declaración del procesado, se ha practicado como prueba preconstituída la declaración que hizo una de las víctimas en fase de instrucción por ser menor de edad en el momento de los hechos.

En su declaración, la adolescente explicó que la tarde del 5 de enero de 2022 se encontraba probándose ropa en uno de los probadores de la tienda Pull & Bear de la calle Anselm Clavé de Granollers (Barcelona) cuando el acusado accedió de forma sorpresiva al habitáculo y la agarró por el cuello.

La chica, que en ese momento se "estaba poniendo los pantalones" tras probarse varias prendas de ropa, con la intención ya de irse, pensó que era una broma de algún amigo, pero el acusado la puso contra la pared y le apretó el cuello hasta dejarla inconsciente.

LE HIZO EL ‘MATELEÓN’

La chica sólo recuerda que experimentó una "sensación muy extraña" y que lo siguiente que recuerda es que se despertó tumbada en el suelo del probador sin los pantalones.

Un agente de los Mossos d’Esquadra, que ha declarado en calidad de testigo, ha explicado que fueron alertados por el vigilante de seguridad de Pull & Bear cuando patrullaban por una zona peatonal y que, cuando accedieron a la tienda, se encontraron a la chica semidesnuda, "en estado de shock y llorando" y que enseguida pensaron que había sufrido una agresión.

Los mossos descubrieron que el agresor había usado la técnica del ‘mataleón’, una maniobra habitual en luchas marciales, que consiste en hacer una llave alrededor del cuello de la víctima para dejarla inconsciente, porque la adolescente se quejaba de dolor en esa zona, de dificultad para respirar "y no dejaba de escupir".

Otra de las agentes que atendió a la chica ha manifestado que la joven le explicó que mientras se probaba las prendas de ropa y se hacía fotos para enviárselas a una amiga, un hombre abrió la cortina del probador y le dijo "perdón", pero volvió a cerrarla y ella no le dio más importancia, creyendo que se había equivocado, hasta que un rato más tarde sufrió el asalto.

LA ASALTÓ EN UN PARQUE

La segunda víctima, que ha declarado sin biombo y se ha quedado en la sala para seguir el juicio 'in situ', ha explicado que el 19 de diciembre de 2021 salió a correr por un parque de Caldes de Montbui (Barcelona) ataviada con ropa deportiva y unos auriculares cuando, sobre las 15.20, se cruzó con un hombre: "Vino encima de mí cuando pasé a su altura, me agarró del cuello y me tiró al suelo".

"Pensaba que me quería matar y pensaba en mi hijo, que entonces tenía 3 años, y por eso intenté defenderme: le puso los dedos en los ojos, le agarré todo lo que le podía agarrar, pero hubo un momento en el que no podía más, me estaba desmayando, no podía respirar", ha explicado visiblemente afectada frente al tribunal.

La víctima ha recordado que, llegado a ese punto le dijo al agresor "haz lo que quieras, pero déjame respirar", y que le mintió diciendo que estaba embarazada para que no la violara, pero el acusado la penetró, incluso tras comprobar que tenía el periodo menstrual, y después abandonó el lugar.

"Tenía experiencia, se notaba que no era la primera vez que iba a por una persona", ha narrado la víctima, que ha explicado que el agresor, que permanece en prisión provisional desde el 1 de abril de 2022, escondía la cara para evitar ser visto.

Dos años y medio después de estos hechos, la mujer experimenta ansiedad en situaciones de oscuridad o en las que hay personas desconocidas y, ante la inminente celebración del juicio, ha tenido que coger la baja laboral.

La fiscalía pide para él 21 años de prisión por dos delitos de agresión sexual en concurso con un delito de lesiones y que indemnice a una de las víctimas con 31.190 euros y a la otra con 40.175 euros por los daños morales causados.