Piden más oferta formativa y rapidez administrativa para menores migrantes no acompañados

Publicado 27/09/2018 15:17:38 CET

Entidades sociales reclaman flexibilidad en las matriculaciones y agilidad en la documentación

BARCELONA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más oferta formativa y rapidez administrativa son dos de los principales retos a la hora de acoger a menores migrantes no acompañados en Catalunya, ha considerado el responsable del Servicio de primera acogida de la cooperativa Integració Social de Menors (Isom), Jordi Pros, una de las entidades sociales que gestiona espacios de atención bajo la tutela de la Generalitat.

En una visita este jueves en un centro que gestionan en Badalona (Barcelona), ha detallado a los medios que la formación y la búsqueda de trabajo son las principales preocupaciones de los menores no acompañados que llegan en el territorio, y que a menudo se encuentran con que tienen que esperarse mucho tiempo a poderse matricular en cursos de formación reglada.

Ha indicado que, por ejemplo, en el caso de los que quieren cursar ciclos formativos deben esperarse hasta mayo o junio para hacer la preinscripción o a tener en regla toda la documentación, hecho que a veces se produce un año después de su llegada.

Por ello, ha reclamado a las administraciones más flexibilidad en las matriculaciones y agilidad en la documentación para que su integración en el mundo educativo y laboral sea más rápida, ya que el objetivo del servicio de primera acogida es que "puedan tener un proyecto de futuro consolidado".

MIGRACIÓN PACTADA CON LA FAMILIA

En esta línea, ha indicado que la mayoría llegan con una mínima formación que pretenden continuar en el territorio, que vienen con las ideas muy claras y que en la mayoría de los casos se tratan de procesos migratorios pactados con la familia: "Llegan con una prenda de ropa y su móvil, que es el medio de comunicación con la familia", ha dicho Pros.

Ha explicado que en un año la cooperativa Isom ha empezado a gestionar 120 plazas más de menores sin referentes familiares en Catalunya debido al aumento de jóvenes migrantes llegados al territorio, y que antes solo se encargaban de 54 plazas dedicadas a menores en Centros Residenciales de Acción Educativa (Crae).

"ESFUERZO PARA RESPONDER A LA DEMANDA"

"Me consta que las entidades sociales están haciendo un esfuerzo para responder a la demanda de acogida de menores no acompañados", ha dicho el responsable, que no ha querido entrar a valorar si en el conjunto de Catalunya hay plazas suficientes para responder al fenómeno migratorio.

Aun así, ha visto positivamente el trabajo hecho en los centros de primera acogida que gestionan: "Se tratan de jóvenes sin referentes adultos y esto tiene un impacto emocional en ellos, pero en general estamos contentos de cómo va la integración".

DÍA A DÍA EN EL CENTRO

Respecto al día a día en el centro de Badalona, Pros ha explicado que los 15 menores que lo habitan, de entre 15 y 18 años, siguen un horario, con actividades académicas por las mañanas, y lúdicas y de tiempo libre por las tardes, y que tienen todas las necesidades básicas cubiertas.

Ha detallado que si tienen edad de escolarización obligatoria van al instituto, sino en escuelas de adultos o en otros centros de formación: "El objetivo es que puedan utilizar los recursos públicos", y ha explicado que también participan en actividades de la ciudad y al aire libre como partidos de fútbol, salidas a Barcelona, al cine y en bicicleta.

Respecto al personal, el centro cuenta con integradores y educadores sociales, además de traductores y de servicio de cocina, que adapta el menú a los hábitos alimenticios de los jóvenes según su cultura de procedencia.

Pros también ha explicado que los jóvenes residen en el servicio de primera acogida entre 60 y 90 días a la espera de una propuesta técnica para su caso, que puede derivarse en otros centros como los Crae, los pisos de autonomía y la acogida con familiares, si disponen de algún pariente en el territorio.

Ha explicado que, como máximo, pueden estar en el centro hasta la mayoría de edad y que después disponen de ayudas a la formación y a la vivienda hasta los 21 años, así como la posibilidad de ir a viviendas asistidas si siguen con su formación o se encuentran buscando trabajo.