Pimec abre el plazo para presentar candidaturas a la 32 edición de los Premios Pymes

Publicado 25/03/2019 11:18:24 CET

BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha abierto este lunes el plazo para presentar candidaturas a la 32 edición de los Premios Pymes, con el que la entidad reconocerá a las mejores iniciativas empresariales en Catalunya durante el 2018 en diferentes ámbitos.

En un comunicado este lunes, la patronal de las pymes catalanas ha informado de que las empresas que quieran presentar su candidatura podrán hacerlo hasta el 30 de abril a través de la web de los premios.

A los premios podrán optar todas las empresas de Catalunya, de cualquier ámbito económico, que no tengan más de 249 trabajadores, que tengan una cifra de negocio no superior a los 50 millones de euros y que no hayan superado ninguno de estos umbrales en los dos últimos ejercicios.

El 21 de mayo el jurado de los premios hará la deliberación dentro de las categorías de: Pyme más competitiva, Premio Fundación Pimec a los valores de empresa, Premio Pimec Jove y Premio a la Calidad Lingüística en el mundo empresarial.

Además, el jurado valorará especialmente aquellas empresas que destaquen por la mejora de la productividad, el uso de la tecnología, la innovación, la creatividad y que demuestren su compromiso con su entorno social.

Los premios se entregarán el 17 de junio durante la cena anual de Pimec, que tendrá un carácter solidario y contará con la asistencia de personalidades relevantes del mundo empresarial y político, cuyas aportaciones se destinarán al programa 'Emppersona-segona oportunitat' de la Fundación Pimec.