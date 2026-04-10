Pimec abre la presentación de candidaturas para la 39 edición de sus premios

Imagen de la convocatoria para la 39 edición de los Premis Pimec. - PIMEC

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para la 39 edición de los Premis Pimec, con los que busca poner en valor la contribución de las micro, pequeñas y medianas empresas en el desarrollo económico, social y sostenible del territorio, informa este viernes la patronal en un comunicado.

Las compañías de todos los sectores de actividad podrán presentar sus candidaturas hasta el 26 de mayo, tras lo cual el jurado valorará las propuestas para seleccionar las iniciativas más destacadas correspondientes al ejercicio 2025, y la entrega tendrá lugar en un acto en septiembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Los galardones premian dos categorías, que son la pyme más competitiva, en reconocimiento de las empresas que "destaquen" en crecimiento, innovación, internacionalización y creación de valor, y la calidad lingüística empresarial, que distingue a las empresas que integren el uso del catalán como un valor estratégico.