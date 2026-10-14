Pimec alerta de efectos de segunda ronda en la inflación por el encarecimiento de la energía

Archivo - Las mangueras con los diferentes tipos de gasolina - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha alertado de que el encarecimiento de los precios de la energía "empieza a extenderse al resto de precios" y que mantiene la presión sobre las empresas.

Ha reaccionado de este modo en un comunicado a la publicación de los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC), que en Catalunya subió hasta el 4,5% en septiembre respecto a un año antes.

La patronal ha advertido que la moderación que se prevé para octubre "responderá sobre todo al efecto base y a las rebajas fiscales, no a una corrección de fondo".