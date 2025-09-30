Pimec celebra que Europa se abra a mejorar el acceso de las pymes a la contratación pública

Archivo - Imagen de archivo de la sede de Pimec. - PIMEC - Archivo

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha celebrado este martes que el Parlamento Europeo, a través de su informe sobre la reforma de la Directiva de Contratación Pública, haya incorporado "reivindicaciones históricas" de la patronal relacionadas con un mejor acceso de las pymes a la contratación pública, informa en un comunicado.

Según afirma, el documento incluye medidas propuestas suyas, como la limitación de la importancia del criterio económico para incentivar una mayor calidad del servicio y la protección de la ocupación en la contratación; la actualización de los contratos en caso de incrementos "desproporcionados" de los costes.

También incorpora la obligación de dividir los contratos en lotes para evitar la concentración, mejorar el acceso a las empresas de menor dimensión y establecer criterios para una subcontratación "más transparente".

En relación con la transición digital, el Parlamento Europeo impulsa la creación de un "pasaporte digital de contratación", junto a herramientas de inteligencia artificial que reduzcan la burocracia administrativa del tejido empresarial.

El presidente de la Comisión de Colaboración Público y Privada de Pimec, Josep Tres, ha valorado positivamente que se incluyan estos planteamientos, pero ha insistido en la necesidad de una reserva obligatoria de una cuota mínima del 25% para pymes en la contratación pública "hasta alcanzar su aportación real en el PIB".