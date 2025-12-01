Pimec Comerç y el CCAM presentan Verifactu a 60 empresarios del sector del comercio

Momento de la sesión celebrada en la sede de Pimec. - PIMEC

BARCELONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Pimec Comerç, junto al Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) de la Generalitat, ha reunido este lunes a 60 empresarios para acompañar al sector en la correcta implementación de las novedades en materia de facturación digital y la normativa Verifactu.

En el evento, celebrado en la sede de Pimec, las empresas han podido profundizar en los requisitos que deben cumplir en las aplicaciones certificadas o conocer las soluciones tecnológicas necesarias para implementar estos cambios, entre otros, según ha explicado la entidad en un comunicado.

La directora general de Comerç de la Generalitat de Catalunya, Marta Angerri, ha destacado la necesidad de dar las "herramientas y recursos necesarios" para que el sector avance en materia de digitalización de cara a las novedades que entrarán en vigor el 1 de enero de 2026.

La presidenta de Pimec Comerç, Mònica Gregori, por su parte, ha destacado que la digitalización es una aliada para el comercio de proximidad, aunque ha destacado la necesidad de vaya de la mano de un acompañamiento técnico y formativo que "facilite que ningún comercio se quede atrás".

Al acto han acudido diferentes empresarios que ya han implementado estos cambios, y que han presentado su experiencia, desde los retos encontrados hasta las principales ventajas percibidas en términos de agilidad y control administrativo.