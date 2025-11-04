Pimec cree que Catalunya no crece todo lo que podría por los "déficits" del mercado laboral

El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, y la directora del área de Trabajo de la entidad, Sílvia Miró, en rueda de prensa - PIMEC

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha lamentado que Catalunya crece económicamente menos de lo que podría por los "déficits" que existen en el mercado de trabajo y en las políticas de ocupación.

Así lo ha expresado este martes en un comunicado tras conocerse los datos del paro del mes de octubre, que subió en Catalunya en 2.423 personas en octubre (+0,75%) respecto a septiembre, tras bajar un 1,62% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en los 324.495.

"Tenemos un mejor comportamiento de la economía que otros países competitivos de nuestro entorno, pero no somos capaces de alinear este crecimiento con una mejora del mercado de trabajo y de la capacidad de las empresas para ganar en dimensión", ha añadido Ginesta.