Pimec cree que Catalunya tiene "oportunidades" para revertir el paro pese al repunte estival

Archivo - El secretario general de Pimec, Josep Ginesta - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha valorado este martes que "pese al incremento estacional del paro, Catalunya tiene oportunidades para revertirlo" si se impulsan políticas efectivas de ocupación.

Así ha reaccionado en un comunicado a los datos del paro en agosto, que subió en Catalunya en 7.942 personas en agosto (+2,49%) respecto a julio y el número total de desempleados se situó en los 327.365.

"Tenemos actividad estacional que permite que el país genere riqueza, ya que sin esta economía del visitante las personas no habrían tenido la oportunidad de desempeñar un puesto de trabajo", ha dicho.